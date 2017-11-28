lg150188kva

Высококвалифицированный специалист в различных отраслях права. Опыт работы юристом 10 лет.
-досудебное урегулирование споров;
-подготовка исковых материалов в суд;
-ведение трудовых, гражданских, хозяйственных, административных споров в суде;
-участие в качестве представителя в суде и в других органах государственной власти;
-составление проектов всех видов хозяйственных договоров, протоколов разногласий;
-подготовка и сопровождение договоров подряда, договоров аренды помещений,хранения,купле-продажи,услуг;
- контроль соблюдения требований законодательства подразделениями предприятия во всех направлениях деятельности;
-юридические консультации по проблемным вопросам;
-работа с государственными органами;
-работа с арендой государственного и коммунального имущества;
-проведение тендерных торгов;
-составление должностных инструкций, приказов;
-мотивация должников на погашение задолженности;
-взыскание в порядке регресса;
-взыскание задолженности в судебном порядке;
-взыскание в рамках уголовного дела;
-взыскание задолженности с участием государственной исполнительной службы;
-ведение переговоров с должниками;
-предоставление консультаций по вопросам налогообложения недвижимого имущества, земельного налогообложения;
-предоставление консультаций и письменных заключений по корпоративному праву.
и др.
Опыт работы 10 лет, 99,9% выигранных дел в суде.