lg150188kva

Юрист

Высококвалифицированный специалист в различных отраслях права. Опыт работы юристом 10 лет.

-досудебное урегулирование споров;

-подготовка исковых материалов в суд;

-ведение трудовых, гражданских, хозяйственных, административных споров в суде;

-участие в качестве представителя в суде и в других органах государственной власти;

-составление проектов всех видов хозяйственных договоров, протоколов разногласий;

-подготовка и сопровождение договоров подряда, договоров аренды помещений,хранения,купле-продажи,услуг;

- контроль соблюдения требований законодательства подразделениями предприятия во всех направлениях деятельности;

-юридические консультации по проблемным вопросам;

-работа с государственными органами;

-работа с арендой государственного и коммунального имущества;

-проведение тендерных торгов;

-составление должностных инструкций, приказов;

-мотивация должников на погашение задолженности;

-взыскание в порядке регресса;

-взыскание задолженности в судебном порядке;

-взыскание в рамках уголовного дела;

-взыскание задолженности с участием государственной исполнительной службы;

-ведение переговоров с должниками;

-предоставление консультаций по вопросам налогообложения недвижимого имущества, земельного налогообложения;

-предоставление консультаций и письменных заключений по корпоративному праву.

и др.

Опыт работы 10 лет, 99,9% выигранных дел в суде.