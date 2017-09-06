Добрый день Необходимо осуществить отрисовку изделия (бронежилет) по лекалам, представленным в архиве (21 Лекала.rar). Желательно в 3Д, чтобы обеспечить полное соответствие размерам. По результатам отрисовки необходимо выдать результат в виде двух картинок (спереди и сзади) + исходники. Пример картинки ...