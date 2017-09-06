Добрый день Необходимо осуществить отрисовку изделия (бронежилет) по лекалам, представленным в архиве (21 Лекала.rar). Желательно в 3Д, чтобы обеспечить полное соответствие размерам. По результатам отрисовки необходимо выдать результат в виде двух картинок (спереди и сзади) + исходники. Пример картинки ...
- 3D-графика4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайнер умеющий работать в программе Grafis cad http://www.grafis.com/home.html для создания модели бронежилета. Примерно такого типа: http://www.marsarmor.com/products/ballistic-vests/military/model-78/ https://www.youtube.com/watch?v=aVQWJb9y6J4 Оплата договорная.3D-графика1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайнер, который сможет создать 3D модель данного бронежилета: http://www.marsarmor.com/products/ballistic-vests/military/model-78/ https://www.youtube.com/watch?v=aVQWJb9y6J4 3Д модель этого бронежилета нужно сделать в программе Marvelous Designer https://www.marvelousdesigner.com/3D-графика3 заявкиЗакрыт6 лет назад