lgaleena

Галина Ли lgaleena

 
37 летКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отрисовать дизайн изделия (желательно 3Д) по лекалам

    Добрый день  Необходимо осуществить отрисовку изделия (бронежилет) по лекалам, представленным в архиве (21 Лекала.rar).   Желательно в 3Д, чтобы обеспечить полное соответствие размерам.  По результатам отрисовки необходимо выдать результат в виде двух картинок (спереди и сзади) + исходники.   Пример картинки ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 3Д модели бронежилета в программе Grаfis cad

    Требуется дизайнер умеющий работать в программе Grafis cad  http://www.grafis.com/home.html для создания модели бронежилета.  Примерно такого типа: http://www.marsarmor.com/products/ballistic-vests/military/model-78/ https://www.youtube.com/watch?v=aVQWJb9y6J4 Оплата договорная.

    3D-модель
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 3D модели (бронежилет)

    Требуется дизайнер, который сможет создать 3D модель данного бронежилета: http://www.marsarmor.com/products/ballistic-vests/military/model-78/ https://www.youtube.com/watch?v=aVQWJb9y6J4  3Д модель этого бронежилета нужно сделать в программе Marvelous Designer  https://www.marvelousdesigner.com/

    3D-модель
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад