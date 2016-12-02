"Доведу до ума" любые тексты на русском языке

выполню работу по следующим направлениям:

- набор, редактирование и корректура текста на русском языке

- напишу стихотворение на заданную тему

- транскрибация видео и аудио в текст, перевод транскрибации в статью( редактирование, корректировка). Бесплатный Бонус - проверка на орфографические ошибки. объем информации - любой

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C 2005 г. работала в еженедельнике «Панорама Столицы», писала статьи для молодежной газеты «Твоя

параллель» (г. Сыктывкар.) Собирала и обрабатывала информацию, занималась

подготовкой и подбором рекламных материалов и иллюстраций, корректировала и

редактировала тексты. Работала корреспондентом-обозревателем газеты «Орловский

меридиан» (г. Орёл). На базе Орловского филиала ВЭПИ писала для студенческой газеты "Ять" и была выпускающим

редактором издания.Кроме прочего, писала курсовые работы по истории, культурологии и социологии; писала и разрабатывала оригинальные сценарии к праздникам.Стихотворения пишу с 2001 года. С 2011 года - участник сервера Стихи.ру. Печаталась в сетевой версии журнала "Бродячий Заяц" №15 "Цветной

мир" (2013 г.). в 2014 году принимала участие в подготовке к печати сборника стихов и текстов песен

"Душа как птица" (корректура, подбор иллюстраций и фото,

редактирование). Являюсь одним из авторов музыкального проекта «Эра зуба» (г. Ухта) .Победитель Международного конкурса «Прочитаем Грина вместе» - гран-при в номинации «Поэзия» (2016).

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