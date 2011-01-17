Неспешно подыскиваю для себя, преподавателя (консультанта) для дистанционного обучения. КУРСЫ ЮВЕЛИРНОГО 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ RHINOCEROS (содержание курса взял отсюда http://www.ogranka.com) возможно, кто то знаком с этим (или подобным) курсом и сможет мне помочь. нахожусь от них ...