Необходимо создать три баннера. для сайта о рыбалке http://www.bosyakom.ru для сайта об охоте http://zhevelo.ru и баннер "Рекламное место сдается"
- Баннеры2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Неспешно подыскиваю для себя, преподавателя (консультанта) для дистанционного обучения. КУРСЫ ЮВЕЛИРНОГО 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ RHINOCEROS (содержание курса взял отсюда http://www.ogranka.com) возможно, кто то знаком с этим (или подобным) курсом и сможет мне помочь. нахожусь от них ...3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо прогнать два сайта по каталогам и соц.закладкам. http://www.evita2000.ru/ http://xn--80ahdurfq3c.xn--p1ai/ просьба сразу указывать стоимость работ и сроки. спасибо.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://www.evita2000.ru Джумла 1.5.15 VirtueMart 1.1.4 необходимо наполнить магазин товарами (по 3 на каждую позицию). увеличить картинки к товару до 120х120. добавить картинки к категориям. P.S. нахожусь в дороге, доступ к инету не постоянен. убедительная просьба, оставляйте Ваши предложения с ценой, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть план помещения с установленным оборудованием (прилавки, касса, барная стойка) потолок - гипсокартон светильники - точечные (галогеновые ломпы) пол - керамическая плитка под черный мрамор необходимо до утра понедельника (14 февраля) сделать визуализацию интерьера. Вы можете использавать уже готовые (имеющиеся ...3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать 5 коротких заметок (примерно 80 слов): - кольца из серебра - браслеты из серебра - серебряные цепочки - серебряные серьги - подарочная упаковка плюс небольшие статьи: - история ювелирных украшений - хранение и уход за ювелирными украшениями - как дарить ювелирные украшения.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо отредактировать 5-ть картинок из шаблона. т.е. фон, шрифт и размер изображения остаются теми же. поменять нужно текст(по возможности в том же стиле) и изображение на картинке, чтобы соответствовало теме сайта (торговля ювелирными изделиями). прикрепил одно из ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад