li11

Владимир li11

 
54 годаРоссия/Кимры
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Моделирование ювелирных изделий в 3D

    Неспешно подыскиваю для себя, преподавателя (консультанта) для дистанционного обучения. КУРСЫ ЮВЕЛИРНОГО 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ RHINOCEROS (содержание курса взял отсюда http://www.ogranka.com) возможно, кто то знаком с этим (или подобным) курсом и сможет мне помочь. нахожусь от них ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение магазина

    http://www.evita2000.ru Джумла 1.5.15 VirtueMart 1.1.4 необходимо наполнить магазин товарами (по 3 на каждую позицию). увеличить картинки к товару до 120х120. добавить картинки к категориям. P.S. нахожусь в дороге, доступ к инету не постоянен. убедительная просьба, оставляйте Ваши предложения с ценой, ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно нужна визуализация магазина-кафе.

    Есть план помещения с установленным оборудованием (прилавки, касса, барная стойка) потолок - гипсокартон светильники - точечные (галогеновые ломпы) пол - керамическая плитка под черный мрамор необходимо до утра понедельника (14 февраля) сделать визуализацию интерьера. Вы можете использавать уже готовые (имеющиеся ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание нескольких заметок (ювелирка)

    Необходимо создать 5 коротких заметок (примерно 80 слов): - кольца из серебра - браслеты из серебра - серебряные цепочки - серебряные серьги - подарочная упаковка плюс небольшие статьи: - история ювелирных украшений - хранение и уход за ювелирными украшениями - как дарить ювелирные украшения.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактирование изображений

    Необходимо отредактировать 5-ть картинок из шаблона. т.е. фон, шрифт и размер изображения остаются теми же. поменять нужно текст(по возможности в том же стиле) и изображение на картинке, чтобы соответствовало теме сайта (торговля ювелирными изделиями). прикрепил одно из ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Создание нескольких заметок (ювелирка)
Рекомендую.
Сделано в срок. рекомендую
Ответный отзыв
macssss
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Создание баннера
Очень хороший, а главное адекватный работодатель, с которым хочется работать ещё.
Приятно было работать. Работали на доверии. Рекомендую.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Прогон по каталогам и соц. закладкам
Адекватный работодатель. Работаю без предоплаты. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работу сделал. отчет прислал. качество оценить можно будет только через какое то время. но, думаю всё будет в порядке.
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aleksejkozhevn
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Наполнение магазина
Остались только хорошие впечатления от работы.
Порядочный и ответственный человек. сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Temas
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Срочно нужна визуализация магазина-кафе.
Очень положительный и понимающий человек. Очень доволен сотрудничеством.
Работа сделана. исполнитель пунктуален и выходит на связь в назначенное время (для меня это важно) В общем, я доволен.
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