Литовченко Алексей Сергеевич
Дата рождения: 12.02.1985.
Место проживания: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 22-11.
Адрес электронной почты: [email protected]
Гражданство: РФ.
Семейное положение: холост.
Цель: выполнение переводов художественных и технических текстов с французского языка, написание статей на заданную тематику.
Образование:
Высшее оконченное:
Ивановский государственный университет
Факультет романо-германской филологии
Специальность: Филолог. Преподаватель по специальности «филология».
Дополнительное образование:
Аспирантура Ивановского госуниверситета
Филологический факультет
Квалификация после окончания обучения: кандидат филологических наук.
Владение иностранными языками:
Французский – свободное владение
Английский – базовый уровень
Опыт работы:
май 2007 – август 2007 – ОГУ «Редакция газеты «Наше слово». Должность: корректор, оператор;
сентябрь 2007 – октябрь 2009 – Русско-французский центр. Должность: преподаватель французского языка;
декабрь 2009 – апрель 2010 – ООО «Ай-Ти Социальные сети». Должность: копирайтер.