Литовченко Алексей Сергеевич

Дата рождения: 12.02.1985.

Место проживания: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 22-11.

Адрес электронной почты: [email protected]

Гражданство: РФ.

Семейное положение: холост.

Цель: выполнение переводов художественных и технических текстов с французского языка, написание статей на заданную тематику.

Образование:

Высшее оконченное:

Ивановский государственный университет

Факультет романо-германской филологии

Специальность: Филолог. Преподаватель по специальности «филология».

Дополнительное образование:

Аспирантура Ивановского госуниверситета

Филологический факультет

Квалификация после окончания обучения: кандидат филологических наук.

Владение иностранными языками:

Французский – свободное владение

Английский – базовый уровень

Опыт работы:

май 2007 – август 2007 – ОГУ «Редакция газеты «Наше слово». Должность: корректор, оператор;

сентябрь 2007 – октябрь 2009 – Русско-французский центр. Должность: преподаватель французского языка;

декабрь 2009 – апрель 2010 – ООО «Ай-Ти Социальные сети». Должность: копирайтер.