liamrus

Марина liamrus

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Wave-agency
Юлий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Требуется верстальщик
BootstrapCSSHTMLJavaScriptLaravel
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ребята молодцы, все сделали как положено! Рекомендуем!
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