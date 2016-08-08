ТЗ прикрепленно. Дизайн будет готов 12 февраля. Мобильная версия, функции для слабовидящих. Интересен разработчик-прогер и верстальщик.
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
БРИФ прикреплёнСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать 2 LP и сайт. ТЗ прикрепленно. Вот окружение с которым будет работать верстальщик: 1 Шаблонизатор blade (использующийся в фреймверке laravel 5.2) 2 Bootstrap v3.3.1 3 HTML CSS JavaScriptHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется сверстать 2 LP и сайт. ТЗ прикрепленно. Вот окружение с которым будет работать верстальщик: 1 Шаблонизатор blade (использующийся в фреймверке laravel 5.2) 2 Bootstrap v3.3.1 3 HTML CSS JavaScriptHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
У нас сайт http://www.kultura-nur.ru/ Нам надо сделать мобильную версию сайта и версию для слабо видящих. Сколько это будет стоить?Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Макеты можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/JLskUKR4txjep Адаптивность под все устройства Адаптивная верстка данных макетов, c использованием SCSS, WOW.js + Animate.css, все это дело правильно и качественно посадить на WP (натяжка). ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Макеты спросить у заказчика Адаптивность под все устройства Адаптивная верстка данных макетов, c использованием SCSS, WOW.js + Animate.css, все это дело правильно и качественно посадить на WP (натяжка). ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всё описание работы и ТЗ прикреплено в ворде. Макеты в архиве скачать тут https://yadi.sk/d/JLskUKR4txjepHTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад