Лиана Нигаметзянова liana-niliana-ni
Лиана Нигаметзянова
Возраст: 29 лет
Регион проживания: Санкт-Петербург
Контактный телефон: +79112736943 +79173487708 (иногда Уфа)
Адрес электронной почты: [email protected]
Сайт и мои работы www.lianani.ru http://issuu.com/liana-ni/docs/liana
Профессиональный опыт С 2013 ведущий дизайнер журналы «Собака.ru уфа», «Fashion&Beauty»
«Мой дом». Обязанности: придумывание, дизайн, верстка, выезды на сьемки и своевременная сдача номера.
2011-2013 свободный художник
2011 г.
Пиар агентство «6Р»
Дизайнер
Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов.
10/ 2007 г. – 11/2010 г.
Абак пресс, журнал «я покупаю»
Дизайнер
07/2007 г. – 09/ 2007 г..
Журнал «big city»
Дизайнер
12/2003 г.- 10/ 2007 г.
Профессиональный лицей №38
преподаватель рисунка и дизайна костюма
Образование высшее
Учебные заведения,
факультет,
специальность 1999-2003 Уфимское училище искусств, отделение дизайн
2004-2008 Башкирский государственный педагогический
университет им. М.Акмуллы, художественно-графическое отделение.
Дополнения и комментарии
Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Corel Draw, карандашом и кисточкой
Увлечения: рисунок, живопись
Являюсь членом союза молодых художников и искусствоведов РБ
http://issuu.com/e.a.allen/docs/small