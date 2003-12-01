liana-ni

Лиана Нигаметзянова liana-ni

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайнер-художник

Лиана Нигаметзянова

Возраст: 29 лет

Регион проживания: Санкт-Петербург

Контактный телефон: +79112736943 +79173487708 (иногда Уфа)

Адрес электронной почты: [email protected]

Сайт и мои работы www.lianani.ru http://issuu.com/liana-ni/docs/liana

Профессиональный опыт С 2013 ведущий дизайнер журналы «Собака.ru уфа», «Fashion&Beauty»

«Мой дом». Обязанности: придумывание, дизайн, верстка, выезды на сьемки и своевременная сдача номера.

2011-2013 свободный художник

2011 г.

Пиар агентство «6Р»

Дизайнер

Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов.

10/ 2007 г. – 11/2010 г.

Абак пресс, журнал «я покупаю»

Дизайнер

07/2007 г. – 09/ 2007 г..

Журнал «big city»

Дизайнер

12/2003 г.- 10/ 2007 г.

Профессиональный лицей №38

преподаватель рисунка и дизайна костюма

Образование высшее

Учебные заведения,

факультет,

специальность 1999-2003 Уфимское училище искусств, отделение дизайн

2004-2008 Башкирский государственный педагогический

университет им. М.Акмуллы, художественно-графическое отделение.

Дополнения и комментарии

Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,

Corel Draw, карандашом и кисточкой

Увлечения: рисунок, живопись

Являюсь членом союза молодых художников и искусствоведов РБ

http://issuu.com/liana-ni

http://www.issuu.com/6pagency

http://issuu.com/e.a.allen/docs/small

http://zaiz.gallery.ru/

InDesignIllustratorPhotoshop