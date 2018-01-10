liana_liana

Перевод первых пару страниц дистрибьюторского соглашения с английского на русский. Чуть меньше 2 условных страниц. Готов должен быть сегодня.
Переводы10 заявок
Закрыт
6 лет назад
Образование
2013-2017 Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя, факультет иностранных языков, филолог английского языка и литературы.
Выполню работу качественно и по приятной цене. Берусь за тексты любой тематики. Возможность выполнения заказа в сжатые сроки. Скидки на тексты большого объема.
Перевод первых пару страниц дистрибьюторского соглашения с английского на русский. Чуть меньше 2 условных страниц. Готов должен быть сегодня.