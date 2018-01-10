liana_liana

Лиана liana_liana

 
27 летУкраина/Чернигов
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевод текста с/на англ., укр., рус. быстро, дешево, грамотно.

﻿Образование 

2013-2017 Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя, факультет иностранных языков, филолог  английского языка и литературы.

Выполню работу качественно и по приятной цене. Берусь за тексты любой тематики. Возможность выполнения заказа в сжатые сроки.  Скидки на тексты большого объема. 