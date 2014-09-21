Дизайн фотокниг

Здравствуйте! Я занимаюсь дизайном фотокниг.

Основное направление – свадебная фотокнига. Но также с удовольствием сделаю для вас детскую, семейную фотокнигу, лавстори, книгу о путешествии.

Можно заказать фотокнигу, либо отдельно дизайн разворотов, подготовленных для печати.

Дизайн всегда начинаю с нуля, без использования шаблонов.

К работе подхожу ответственно, нюансы обговариваются, к исправлениям всегда отношусь лояльно.