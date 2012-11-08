Ищется специалист, хорошо разбирающийся в чужом коде, для модификации движка, и последующей поддержки сайта. Детали обсудим при общении.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Ищется специалист, хорошо разбирающийся в чужом коде, для модификации движка, и последующей поддержки сайта. Детали обсудим при общении.
Имеется потребность в создании темы для движка сайта на основе Scadate Возможен вариант как адаптации одной из имеющихся тем, так и создании темы с нуля. Есть feature list и некоторые наброски в moqups.com Бюджет сформируем в результате обсуждения.