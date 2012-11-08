libravo

Бандин libravo

 
55 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание темы для Scadate

    Имеется потребность в создании темы для движка сайта на основе Scadate Возможен вариант как адаптации одной из имеющихся тем, так и создании темы с нуля. Есть feature list и некоторые наброски в moqups.com Бюджет сформируем в результате обсуждения.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад