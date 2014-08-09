Белорусский язык. Быстрый и качественный перевод

Образование: высшее филологическое (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, год окончания – 2011, специальность «Белорусская филология», диплом с отличием).

Стаж работы: 3 года. В связи с двуязычием в Беларуси являюсь носителем и белорусского, и русского языков.

Могу осуществлять письменные переводы с русского на белорусский язык и с белорусского на русский.

Также готова набирать и редактировать тексты.