licvorea

Ляна licvorea

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Журналістика, наукові роботи, організація подій, PR, фотографи, градація

[email protected]

ICQ#: 499-789-803

м.Львів

написання публіцистичних текстів

пошук контенту для інформаційних блогів, сайтів (галузь культури, суспільства)

написання наукових робіт (культурологія, мистецтво)

організація концертів (Львів)

організація вечірок (Львів)

+ PR

організація святкових подій (Львів)

пошук фотографів для портфоліо, фоторепортажу (Львів)

фотографи і оператори для зйомки святкових подій (Львів)

градація (для взуттєвої галузі)

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написание публицистических текстов

поиск контента для информационных блогов, сайтов (сфера культуры, общества)

написание научных работ (культурология, искусство)

организация концертов (Львов)

организация вечеринок (Львов)

+ PR

организация праздничных событий (Львов)

поиск фотографов для портфолио, фоторепортажа (Львов)

фотографы и операторы для съемки праздничных событий (Львов)

градация (для изготовителей обуви)