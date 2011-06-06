ICQ#: 499-789-803
м.Львів
написання публіцистичних текстів
пошук контенту для інформаційних блогів, сайтів (галузь культури, суспільства)
написання наукових робіт (культурологія, мистецтво)
організація концертів (Львів)
організація вечірок (Львів)
+ PR
організація святкових подій (Львів)
пошук фотографів для портфоліо, фоторепортажу (Львів)
фотографи і оператори для зйомки святкових подій (Львів)
градація (для взуттєвої галузі)
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написание публицистических текстов
поиск контента для информационных блогов, сайтов (сфера культуры, общества)
написание научных работ (культурология, искусство)
организация концертов (Львов)
организация вечеринок (Львов)
+ PR
организация праздничных событий (Львов)
поиск фотографов для портфолио, фоторепортажа (Львов)
фотографы и операторы для съемки праздничных событий (Львов)
градация (для изготовителей обуви)