Переводы/ тексты

Работаю преподвателем немецкого языка в одном из киевских вузов. Имею опыт письменных и устных переводов, редактирования переводов, написания текстов для сайтов. Ответственно перевожу с/на немецкого/ангийского/русского/украинского. Для портфолио готова сделать бесплатный перевод или рирайтинг.