Переводы/ тексты
Работаю преподвателем немецкого языка в одном из киевских вузов. Имею опыт письменных и устных переводов, редактирования переводов, написания текстов для сайтов. Ответственно перевожу с/на немецкого/ангийского/русского/украинского. Для портфолио готова сделать бесплатный перевод или рирайтинг.
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#1953
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#3190
Переводы
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от $1
от 1 дня
#6555
Копирайтинг
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#8848