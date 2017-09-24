lidiaandreewa20

Лидия Вагина lidiaandreewa20lidiaandreewa20
В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ.
прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в @ppc_academy (АКАДЕМИИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ) у Дмитрия Михеева.
В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио.
Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готова настроить Вам проект на очень привлекательных условиях:
Первые 3 проекта я возьму на настройку совершенно БЕСПЛАТНО.
Последующие 3 проекта - со скидкой 50%.
Еще 3 проекта - со скидкой 30%.
Ну а дальше буду брать проекты уже по полной стоимости - от 10 000 рублей за базовую настройку.
Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника.
Если у Вас есть бизнес или планируете протестировать какой-то новый проект, скорее пишите мне в личных сообщениях и сэкономьте на запуске рекламы.