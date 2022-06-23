lidiapetrova

Дизайн для личных брендов и бизнеса

Здравствуйте!

Меня зовут Лида, я — UX/UI дизайнер. Убеждена, что дизайн, каким бы креативным он ни был, должен оставаться интуитивно понятным пользователю.

Создаю продающие и креативные лендинги (в том числе, под ключ) и инфопродукты (гайды, трекеры, чек-листы, презентации). Также, оформляю фирменный стиль для компаний и брендов.

С удовольствием работаю с блогерами, малым и средним бизнесом. Обожаю проекты, где каждый горит тем, что делает!

Обращайтесь ко мне за трендовым и эффективно выполняющим свою функцию дизайном. Всегда рада обсудить с вами ваш проект и реализовать любые идеи!