lidiapetrova

Дизайн для личных брендов и бизнеса
Здравствуйте!
Меня зовут Лида, я — UX/UI дизайнер. Убеждена, что дизайн, каким бы креативным он ни был, должен оставаться интуитивно понятным пользователю.
Создаю продающие и креативные лендинги (в том числе, под ключ) и инфопродукты (гайды, трекеры, чек-листы, презентации). Также, оформляю фирменный стиль для компаний и брендов.
С удовольствием работаю с блогерами, малым и средним бизнесом. Обожаю проекты, где каждый горит тем, что делает!
Обращайтесь ко мне за трендовым и эффективно выполняющим свою функцию дизайном. Всегда рада обсудить с вами ваш проект и реализовать любые идеи!
Я против войны в Украине!