Креативный дизайн + joomla = успех. Сайты визитки и интернет магазины.

Создание сайтов от разработки персонального дизайна, до создания готового web приложения.

Сайты-визитки, интернет магазины, корпоративные сайты.

CMS Joomla 1,5 - 2,5 - потому, что более универсальную и удобную CMS просто незачем и придумывать.

Если Вас интересует красивый, удобный, качественный и недорогой сайт - то вы обратились по адресу!

Схема работы очень проста:

- Вы описываете свои пожелания и то, что вы хотите получить в конечном итоге.

- Я разрабатываю несколько моделей дизайна и выкладываю их в интернете, чтобы вы внесли свои коррективы

и определились с вариантом дизайна.

- Потом сайт дорабатывается, наполняется контентом и вуаля.

- Оплата и передача Вам вашего новеньково сайта.

Цены Вас приятно удивят.