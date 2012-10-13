Креативный дизайн + joomla = успех. Сайты визитки и интернет магазины.
Создание сайтов от разработки персонального дизайна, до создания готового web приложения.
Сайты-визитки, интернет магазины, корпоративные сайты.
CMS Joomla 1,5 - 2,5 - потому, что более универсальную и удобную CMS просто незачем и придумывать.
Если Вас интересует красивый, удобный, качественный и недорогой сайт - то вы обратились по адресу!
Схема работы очень проста:
- Вы описываете свои пожелания и то, что вы хотите получить в конечном итоге.
- Я разрабатываю несколько моделей дизайна и выкладываю их в интернете, чтобы вы внесли свои коррективы
и определились с вариантом дизайна.
- Потом сайт дорабатывается, наполняется контентом и вуаля.
- Оплата и передача Вам вашего новеньково сайта.
Цены Вас приятно удивят.