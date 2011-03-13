Мой опыт работы:

- обладаю навыками программирования на web языках: php, mysql, cgi, perl.

- создано 2 хороших сайта: www.zlatcbs.ru и www.lidrekon.ru.

- знаком с оптимизацией и раскруткой сайтов.

- созданы мультимедийные приложения: Светлое Христово Воскресение, Видоезал памяти Романовых, ББД Семья России.

- Обладаю навыками программирования в Delphi, создано много забавных и сложных программ, баз данных с сложными вычислительными функциями, с предоставлением отчетов.