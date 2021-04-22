lidyalineva

Таргетолог и веб-дизайнер

Устали от таргетологов и веб-дизайнеров, которые сливают бюджет и пропадают?

Я занимаюсь привлечением целевых заявок и подписчиков с помощью таргетинга и создаю сайты.

Прошла несколько дорогих и узкоспециализированных курсов. По рекламе в Instagram/Facebook от эксперта который продвигает Leroy Merlen, и работает с миллионными рекламными бюджетами. По веб-дизайну в Figma, Tilda, Photoshop.

Гарантирую своевременное выполнение работы, вовлеченность и инициативность, т.к для меня важно сохранять долгосрочные отношения с клиентами (сами понимаете, от этого зависит мой доход)

Ссылки на мои кейсы:

Таргетированная реклама https://disk.yandex.ru/client/disk/таргет

Веб-дизайн https://disk.yandex.ru/client/disk/сайты

Приступать к выполнению задачи готова уже сегодня или к вечеру отправить черновой вариант сегментации аудитории, рекламных месседжей и офферов, прототип сайта для вашего проекта.

Хорошего дня!