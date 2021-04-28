Проектирование, визуализация, интерьер, мебель

﻿Я - дизайнер, визуализатор, корпусной мебели и интерьера. Опыт работы более 17 лет. Образование - Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств.

В работе всегда руководствуюсь знаниями по эргономике и антропометрии, стилеобразованию мебели и интерьера. В корпусной мебели "на ты" с конструктивом мебели, комплектующими и полным циклом технологии производства. Имею опыт работы технологом мебели. В дизайне интерьера уделяю не малое внимание правильному выполнению технической стороны проекта.

Слежу за трендами и последними тенденциями в дизайне и материалах, для создания актуального, красивого, удобного и функционального пространства.

Выполняю интерьерную и экстерьерную визуализацию в 3ds Max.

Портфолио https://burova.pb.gallery/portfolio