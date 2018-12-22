Администратор блогеров, которых ты читаешь. Два высших образования:
Гостинично-ресторанный бизнес, сервис и туризм;
Маркетинг и реклама
Чем я Вам полезна:
Курирование соц. сетей "под ключ"
Разработка контент плана
Аудит аккаунта
Разбор профиля, рекомендации по продвижению
Определение ЦУ и УТП
Мониторинг и анализ конкурентов
Создание фотоконтента
Копирайт на любую тематику
Привлечение клиентов платными и бесплатными инструментами
Коммуникация с клиентами по скриптам заказчика
Настройка SMM SEO
Лендинг
Подбор рекламных площадок
Визуальное оформление профиля
Проведение активностей
Ретуш фотографий
Особые навыки:
Владение фотошоп
Владение навыками фотографии (предметная сьемка)
Английский язык
Я вам нужна, если у вас есть вкус!
Гарантия анонимности.