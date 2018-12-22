Администратор блогеров, которых ты читаешь

Администратор блогеров, которых ты читаешь. Два высших образования:

Гостинично-ресторанный бизнес, сервис и туризм;

Маркетинг и реклама

Чем я Вам полезна:

Курирование соц. сетей "под ключ"

Разработка контент плана

Аудит аккаунта

Разбор профиля, рекомендации по продвижению

Определение ЦУ и УТП

Мониторинг и анализ конкурентов

Создание фотоконтента

Копирайт на любую тематику

Привлечение клиентов платными и бесплатными инструментами

Коммуникация с клиентами по скриптам заказчика

Настройка SMM SEO

Лендинг

Подбор рекламных площадок

Визуальное оформление профиля

Проведение активностей

Ретуш фотографий

Особые навыки:

Владение фотошоп

Владение навыками фотографии (предметная сьемка)

Английский язык

Я вам нужна, если у вас есть вкус!

Гарантия анонимности.