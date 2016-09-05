Создание сайтов, продвижение в ТОП-10, создание групп в соц.сетях, наполнение контентом сайтов

Работаю качественно и на результат.

Опыт в создании сайтов и интернет-магазинов на CMS Opencart, Wordpress (woocommerce), начиная от регистрации хостинга, подбора и регистрации доменного имени и заканчивая наполнением сайта информацией - товарами, новостями, статьями.

Опыт в копирайте и рерайте. Проверка текстов на плагиат.

Опыт в обработке фотографий, в том числе для публикации в Интернете.

Опыт в создании групп в социальных сетях, накрутке участников.

Опыт во внутренней оптимизации сайтов под поисковики. Опыт в продвижении сайтов.