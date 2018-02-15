life-chess

Качественное обучение шахматам

Качественное и общедоступное онлайн обучение шахматам.

Уроки шахмат не только для начинающих детей, но и для ставящих перед

собой конкретные и высокие цели. Работаю с 2011 г.

За это время 52 ученика из России, Франции, США, Канады, Эстонии, Ирана и Швейцарии прошли индивидуальные занятия и суммарно повысили 4000 пунктов рейтинга, 27 стали кандидатами в мастера, двое – мастерами Fide.

Основные тренерские достижения:

Чемпионка Европы до 10 лет, победительница Кубка России Д-11 Галина Мироненко.

Победитель командного первенства России среди детских коллективов 2015 года, серебряный призёр чемпионата России по рапиду до 17 лет (2015) и блицу (2014), бронзовый призёр чемпионата Санкт-Петербурга среди мужчин по блицу (2016) Тимерханов Александр.

Чемпионка Эстонии до 20 лет, бронзовый призёр чемпионата Эстонии среди женщин 2016 года Анастасия Синицына.