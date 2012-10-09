lifeformusic

Превью и ТЗ в описании. Пишите реальные сроки и цены + ссылки на ваши работы. Возможно долговременное сотрудничество.
- $250Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть псд макет ,надо сверстать и натянуть на опенкарт. Подробности в ТЗ. Указывайте реальные сроки и цены.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Дублировать сайт Evanix.com с переводом всех текстов ,в том числе и тех,что на картинках. Сроки и цены указывайте реальные! Без них даже смотреть не буду.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужно разработать систему управления заказами интернет магазина,т.к. встроенная в CMS-ку не подходит абсолютно. Общая суть црмки-обработка и создание заказов,ведение истории заказов клиентов,наличие БД поставщиков с их товарами,возможность создание отчётов по заказам-клиенам-поставщикам и т.д. Вообще ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима кроссбраузерная верстка (с нормальным отображением на айпаде) , пара страниц чисто в джумле + верстка VirtueMart на том же сайте. С вас портфолио. Цена,предоплата и т.д. по договоренности. Оплата вебмани ,яденьги,киви. Кидайте ссылки на ваши ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад