lifeformusic

Леонид lifeformusic

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дублировать сайт + перевод

    Дублировать сайт Evanix.com с переводом всех текстов ,в том числе и тех,что на картинках. Сроки и цены указывайте реальные! Без них даже смотреть не буду.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • CRM-cистема управления заказами интернет-магазина

    $2500

    Нужно разработать систему управления заказами интернет магазина,т.к. встроенная в CMS-ку не подходит абсолютно. Общая суть црмки-обработка и создание заказов,ведение истории заказов клиентов,наличие БД поставщиков с их товарами,возможность создание отчётов по заказам-клиенам-поставщикам и т.д. Вообще ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Джумла + ВиртуМарт верстка.

    Необходима кроссбраузерная верстка (с нормальным отображением на айпаде) , пара страниц чисто в джумле + верстка VirtueMart на том же сайте. С вас портфолио. Цена,предоплата и т.д. по договоренности. Оплата вебмани ,яденьги,киви. Кидайте ссылки на ваши ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$450
10 баллов
11 лет назад
Верстка из псд под опенкарт.
Леонид отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, с оплатой проблем никаких. Рекомендую!
Сергей хороший верстальщик,качественно сделал + разъяснил непонятные моменты. Правда чутка со сроком затянул,однако результат оправдывает. Буду сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв