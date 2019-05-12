Специалист по интернет-рекламе (РСЯ)

Меня зовут Александр. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. (РСЯ)

Я прошел курс "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы товаров и услуг, и готов их внедрить для Вас. Настрою Яндекс Директ за небольшую сумму в 1000 руб. и отзыв о моей работе. Предварительно проведу бесплатно аудит РК и сайта, предложу рекомендации по увеличению эффективности . Грамотно, качественно и эффективно настрою РК, чтобы это привело к Вам как можно больше довольных клиентов.

Если Вам понравится моя работа, возможно продолжение сотрудничества. Подробности предлагаю обсудить лично.

Связаться со мной можно по электронной почте [email protected] или в ВК https://vk.com/lifemygame

С уважением, Александр.