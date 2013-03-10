Ф. И. О.: Прысь Николай Михайлович

Дата рождения: 15 Декабря 1990 года

Возраст: 22 года

Семейное положение: Не женат

Адрес: г. Киев, ул. Российская 62, кв. 7

Телефон домашний: +38 044 566 54 17

Телефон мобильный: +38 093 493 64 45

E-mail: [email protected]

Цель: Работа в стабильной компании с перспективой карьерного роста. Развитие творческих и аналитических навыков, получение нового опыта, стабильный высокооплачиваемый доход.

Заработная плата: от 3500 грн.

Образование: 2006 – 2010 гг. Киевский колледж строительства, архитектуры и дизайна, факультет зеленое строительство и садо-парковое хозяйство, специальность – лесоводство.

2010 – 2012 гг. НУБиП Украины, факультет садово-парковой архитектуры и ландшафтного дизайна, кафедра декоративного садоводства и фитодизайна, специальность – лесовое и садо-парковое хозяйство. Присвоенная квалификация: бакалавр.

2012 - 2014 гг. НУБиП Украины, факультет садово-парковой архитектуры и ландшафтного дизайна, кафедра декоративного садоводства и фитодизайна, специальность – лесовое и садо-парковое хозяйство. Получение квалификации: магистр.

Опыт работы: 2010 – 2013 гг. SMM специалист, реализация собственных проектов: раскрутка, поддержка и наполнение информацией групп и аккаунтов в социальных сетях.

2005 – 2012 гг. Главный администратор развлекательных и информационных интернет порталов onua.com.ua, talkyland.com и других ресурсов: наполнение, продвижение, администрирование сайтов.

2008 –2010 гг. Компания «Mars Ukraine», Мерчендайзер: консультация потребителей, работа с продукцией компании, увеличение продаж продукции, ведение отчетности.

Навыки: Базовые знания HTML, CSS, опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) и E-mail (Outlook Express), графическими редакторами (Photoshop CS4).

Знание языков: Украинский – родной; русский – свободно; английский – базовый

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, усидчивость, внимательность, целеустремленность, креативность ориентация на результат, аналитический склад ума, способность к быстрому обучению, умение работать в команде, высокая работоспособность.

Увлечения: Художественная литература, домашние животные, здоровый образ жизни, ПК, internet.