SEO аудит для Вашего сайта

Привет! Мы можем сотрудничать с Вами по нескольким причинам:

Вы только что запустили свой сайт и не знаете с чего начать, чтобы "понравиться" поисковикам (например, Google).

Вы запустили проект давно, но в последнее время он начал терять свои позиции в поисковых системах или "стоит" на одном месте.

В этих случаях я могу Вам помочь 

✅ Будьте уверены, я не скачиваю готовые seo-аудиты из программ ‍♀️

✅ Я за честную работу и хочу, чтобы мои рекомендации приносили прибыль Вашему бизнесу 

✅ Поэтому внимательно изучу Ваш проект и напишу действительно необходимые рекомендации, в соответствии с последними требованиями Google 

Буду рада сотрудничеству 