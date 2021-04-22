SEO аудит для Вашего сайта
Привет! Мы можем сотрудничать с Вами по нескольким причинам:
- Вы только что запустили свой сайт и не знаете с чего начать, чтобы "понравиться" поисковикам (например, Google).
- Вы запустили проект давно, но в последнее время он начал терять свои позиции в поисковых системах или "стоит" на одном месте.
✅ Будьте уверены, я не скачиваю готовые seo-аудиты из программ ♀️
✅ Я за честную работу и хочу, чтобы мои рекомендации приносили прибыль Вашему бизнесу
✅ Поэтому внимательно изучу Ваш проект и напишу действительно необходимые рекомендации, в соответствии с последними требованиями Google
Буду рада сотрудничеству