lifesteezemedia1

Графический дизайнер
Стоимость работы:цена договорнаяПрофессиональный опыт:более трех летФорма собственности:Физ. лицоСпособы оплаты:безналичный расчётПривет! Меня зовут Ярослав!
Я графический дизайнер.
Создам уникальный и продающий дизайн для вашего бизнеса. Программы в которых я работаю: Figma, Adobe Photoshop, CorelDraw
Чем я могу быть вам полезен:
- landing page
- корпоративный сайт
- промо-сайт
- сайт-визитка
- баннер и другое
- создание адаптивных версий
- логотип, фирменный стиль и полиграфия
Я против войны в Украине!