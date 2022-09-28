lifesteezemedia1

Ярослав lifesteezemedia1

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Стоимость работы:цена договорнаяПрофессиональный опыт:более трех летФорма собственности:Физ. лицоСпособы оплаты:безналичный расчётПривет! Меня зовут Ярослав!

Я графический дизайнер.

Создам уникальный и продающий дизайн для вашего бизнеса. Программы в которых я работаю: Figma, Adobe Photoshop, CorelDraw

Чем я могу быть вам полезен:

  • landing page
  • корпоративный сайт
  • промо-сайт
  • сайт-визитка
  • баннер и другое
  • создание адаптивных версий
  • логотип, фирменный стиль и полиграфия
* Качество * Уникальность * Внимательность * Соблюдение сроков *