lifesteezemedia1

Графический дизайнер

Стоимость работы:цена договорнаяПрофессиональный опыт:более трех летФорма собственности:Физ. лицоСпособы оплаты:безналичный расчётПривет! Меня зовут Ярослав!

Я графический дизайнер.

Создам уникальный и продающий дизайн для вашего бизнеса. Программы в которых я работаю: Figma, Adobe Photoshop, CorelDraw

Чем я могу быть вам полезен:

landing page

корпоративный сайт

промо-сайт

сайт-визитка

баннер и другое

создание адаптивных версий

логотип, фирменный стиль и полиграфия

* Качество * Уникальность * Внимательность * Соблюдение сроков *