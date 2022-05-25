lifevkaiF0710

Ангелина Белова lifevkaiF0710lifevkaiF0710
Я Ангелина и я UX/UI дизайнер, который страстно любит свою профессию. Имею 5-ти летний опыт работы дизайнером и аналитиком.
☑️ Чем могу быть вам ПОЛЕЗНА?
Разрабатываю осознанный UX/UI дизайн лендингов, интернет-магазинов, корпоративных сайтов, мобильных приложений. Работаю в Figma. Бесплатно проведу аудит Вашего сайта.
☑️ Что значит ОСОЗНАННЫЙ?
Продуманный, логичный интерфейс, который привлекает аудиторию и продает.
☑️ Как я добиваюсь ТАКОГО УРОВНЯ интерфейсов?
✨Собираю и анализирую информацию о продукте/ компании/ клиенте (зависит от типа интерфейса).
✨Провожу глубокий анализ конкурентов.
✨Выявляю и описываю целевую персону, которая будет пользоваться данным интерфейсом (понимаю, какие потребности нужно закрыть).
✨Создаю прототип, прорабатываю индивидуальную стилистику.
☑️ Какие еще ПРЕИМУЩЕСТВА работы со мной?
✨Разбираюсь в трендах, одарена визуальным вкусом, чувствую людей и их предпочтения.
✨Четко соблюдаю дедлайны, обладаю врожденным перфекционизмом и желанием все планировать.
✨Создаю уникальный дизайн, который подчеркивает особенности Вашего бизнеса.
☑️ ОТКРЫТА настежь для новых проектов!