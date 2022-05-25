lifevkaiF0710

UX/UI дизайн сайтов

Я Ангелина и я UX/UI дизайнер, который страстно любит свою профессию. Имею 5-ти летний опыт работы дизайнером и аналитиком.

☑️ Чем могу быть вам ПОЛЕЗНА?

Разрабатываю осознанный UX/UI дизайн лендингов, интернет-магазинов, корпоративных сайтов, мобильных приложений. Работаю в Figma. Бесплатно проведу аудит Вашего сайта.

☑️ Что значит ОСОЗНАННЫЙ?

Продуманный, логичный интерфейс, который привлекает аудиторию и продает.

☑️ Как я добиваюсь ТАКОГО УРОВНЯ интерфейсов?

✨Собираю и анализирую информацию о продукте/ компании/ клиенте (зависит от типа интерфейса).

✨Провожу глубокий анализ конкурентов.

✨Выявляю и описываю целевую персону, которая будет пользоваться данным интерфейсом (понимаю, какие потребности нужно закрыть).

✨Создаю прототип, прорабатываю индивидуальную стилистику.

☑️ Какие еще ПРЕИМУЩЕСТВА работы со мной?

✨Разбираюсь в трендах, одарена визуальным вкусом, чувствую людей и их предпочтения.

✨Четко соблюдаю дедлайны, обладаю врожденным перфекционизмом и желанием все планировать.

✨Создаю уникальный дизайн, который подчеркивает особенности Вашего бизнеса.

☑️ ОТКРЫТА настежь для новых проектов!