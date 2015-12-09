Евгений Михайлов lifevkayflifevkayf
33 годаУкраина/Новая Каховка
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Опыт работы:Seoprofy.ua(http://seoprofy.ua): сентябрь 2014 - ноябрь 2015 (1 год 2 мес)free-lanceРеклама и PR-услугиКопиратер-рерайтер
Владею техникой качественных SEO текстов
- Семантика
- плотность ключевых запросов
- заспамленность текстов
- стоп слова
- , <description><li>заголовки h1-6<li>списки<li><strong><em><li>анкор и т.д</ul>Мои тексты хорошо индексируются поисковыми системами.В топе поисковых систем по высококонкурентным ключевым запросамнаходятся много моих работ.топ2 Google <a href="<a href="https://goo.gl/f62mtK">https://goo.gl/f62mtK</a>">https://goo.gl/f62mtK">https://goo.gl/f62mtK</a></a> - нижнее белье купить - <a href="<a href="http://www.intimo.com.ua">www.intimo.com.ua</a></p>">http://www.intimo.com.ua">www.intimo.com.ua</a></p></a>