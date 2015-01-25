lifon-2014

Дипломы, курсовые, рефераты - для юридических ВУЗов и факультетов (Украина). Практика работы в МВД (личные примеры) Низкие цены!!! Предлагайте темы!!!

Резюме Левша Александр Олегович 28 октября 1988 г.р. гражданин Украины женат моб.тел. +79113155108 эл. почта: [email protected] Цель: Соискание вакансии удаленного работника по написанию дипломных, курсовых и рефератов.Образование:2006-2010гг. Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, курсант факультета экономической безопасности, юрист, правоохранительная деятельность.Опыт работы: Должность: старший оперуполномоченный сектора государственной службы борьбы с экономическими преступлениями

— предупреждение и раскрытие преступлений связанных с расхищением бюджетных средств и имущества, преступления в банковской сфере, сфере земельных ресурсов, сферах интеллектуальной собственности и добычи полезных ископаемых;

— постоянная работа и общение с руководителями предприятий учреждений и организаций всех форм собственности касательно исполнения нормативно - правовых актов;

— практика работы с адвокатами, прокурорами, судьями.

Профессиональные навыки и знания:

- практика работы с документами для служебного пользования, а также документами имеющими гриф

секретности;

- успешный опыт раскрытия тяжких и особо тяжких экономических преступлений в бюджетной и земельной сферах деятельности;

-владение оперативно – розыскной работой по линии экономики;

-уверенный пользователь ПК.

Знаниеиностранных языков- Английский язык —базовые знания

Прочее

- Структурированностьи самоорганизованность

- Нацеленностьна результат

- Коммуникабельность,стрессоустойчивость, аккуратность