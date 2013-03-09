Профессиональное и грамотное составление текста с "ключами" и без

Создавать красивый текст, полезный читателю и заказчику, это искусство, которым нельзя заниматься без любви к нему. Как соединить вас и вашего читателя, наладить диалог с тем, кого вы не видите? Как показать словами то, что обычно передается в личной беседе эмоциями, мимикой, жестами и привлечь собеседника в сети? Правильный текст поможет в этом.

Я филолог по образованию, журналист. Мне 35 лет.

Большой опыт работы с текстами: рерайт, копирайт. В том числе корректировка и отслеживание «мертвых» текстов от синонимайзеров. Так же есть опыт работы по оптимизации сайта с "ключами". Базовое знание английского языка.

Время пребывания в сети – практически круглосуточно.