Необходимо создавать темы на форумах и общаться на них, поддерживать тему. Писать нужно про парфюмерию, а именно про то, как выбирать парфюмерию, во время общения невзначай умомянать продукт, чтобы это не выглядело ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо написать большое количество коротких отзывов, при этом отзывы должны быть написаны от социальных аккаунтов facebook или Vkontakte. У аккаунтов должно быть минимум 150 друзей и фотография на аватаре. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно написать по 10 сообщений на каждом из 10-ти форумов. 1) Нужно найти 10-ть высокопосещаемых форумов по тематике техника и электроника(посещаемость форумов не менее 2000 человек в сутки, форум должен быть живой, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5000
Розыскивается php developer для написания back-end. Проект достаточно сложный, поэтому ищем человека с большим опытом разработки. Основные требования к девелоперу: - Владение php, mysql, html, css, backbone, jquery, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад