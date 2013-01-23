ligeo

Сергей ligeo

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание тем на форумах

    $250

    Необходимо создавать темы на форумах и общаться на них, поддерживать тему. Писать нужно про парфюмерию, а именно про то, как выбирать парфюмерию, во время общения невзначай умомянать продукт, чтобы это не выглядело ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание отзывов с соц аккаунтов

    $250

    Необходимо написать большое количество коротких отзывов, при этом отзывы должны быть написаны от социальных аккаунтов facebook или Vkontakte. У аккаунтов должно быть минимум 150 друзей и фотография на аватаре. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форумах

    $20

    Нужно написать по 10 сообщений на каждом из 10-ти форумов. 1) Нужно найти 10-ть высокопосещаемых форумов по тематике техника и электроника(посещаемость форумов не менее 2000 человек в сутки, форум должен быть живой, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ведущий PHP разработчик в сложный проект

    $5000

    Розыскивается php developer для написания back-end. Проект достаточно сложный, поэтому ищем человека с большим опытом разработки. Основные требования к девелоперу: - Владение php, mysql, html, css, backbone, jquery, ...

    CSSGitHTMLjQueryLinux
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад