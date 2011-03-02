Ольга Давыдова
Контакты: Skype olika davydova
E-mail [email protected]
Mobile +375 29 1308496
Дата рождения: 04.09.1983
Место рождения: г. Минск, Республика Беларусь
Образование: высшее: Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2009. Экономическое право
Профессиональные навыки:
- подготовка и проведение интервью тет-а-тет, в режиме пресс-конференций, в он-лайн режиме;
- написание обзоров мероприятий ночной жизни г. Минска. Посещение мероприятие, оценка уровня;
- написание пре- и пост-пресс-релизов для Заказчика;
- рерайтинг пресс-релизов.
- владение разговорным и письменным английским.
- видеоинтервью;
- услуги копирайтинга: разработка концепции, слогана, названия торговой марки.
Все тексты 100% аутентичны.
Опыт работы:
rave.by с мая 2010
Корпорация развлечений: февраль 2010 – май 2010
relax.by ноябрь 2007 – май 2010
nighalab.by май 2007 – ноябрь 2007
Оплата труда: стоимость текста зависит от вида продукта.
Предварительный прайс-лист:
- пресс-релиз до 1000 знаков с пробелами 10 USD;
- свыше 1000 знаков с пробелами из расчета 0,01 USD за знак;
- интервью из расчета количества знаков с пробелами. Стоимость знака 0,015 USD.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, гибкость, честность
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