PR

Ольга Давыдова

Контакты: Skype olika davydova

E-mail [email protected]

Mobile +375 29 1308496

Дата рождения: 04.09.1983

Место рождения: г. Минск, Республика Беларусь

Образование: высшее: Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2009. Экономическое право

Профессиональные навыки:

- подготовка и проведение интервью тет-а-тет, в режиме пресс-конференций, в он-лайн режиме;

- написание обзоров мероприятий ночной жизни г. Минска. Посещение мероприятие, оценка уровня;

- написание пре- и пост-пресс-релизов для Заказчика;

- рерайтинг пресс-релизов.

- владение разговорным и письменным английским.

- видеоинтервью;

- услуги копирайтинга: разработка концепции, слогана, названия торговой марки.

Все тексты 100% аутентичны.

Опыт работы:

rave.by с мая 2010

Корпорация развлечений: февраль 2010 – май 2010

relax.by ноябрь 2007 – май 2010

nighalab.by май 2007 – ноябрь 2007

Оплата труда: стоимость текста зависит от вида продукта.

Предварительный прайс-лист:

- пресс-релиз до 1000 знаков с пробелами 10 USD;

- свыше 1000 знаков с пробелами из расчета 0,01 USD за знак;

- интервью из расчета количества знаков с пробелами. Стоимость знака 0,015 USD.

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, гибкость, честность