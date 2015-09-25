Ответственный подход к решению любых заданий.

О себе: высшее техническое образование. Возраст - 32 года. Работа с текстами для сайтами - более шести лет. Много читаю, интересуюсь всем новым и интересным с разных областях знаний.

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Выполняю задания быстро, но не "на вчера". Пишу грамотно, но по делу. Ошибки делаю, но избавляюсь от них сама на этапе вычитки. В результате вы получаете грамотно и вовремя написанный текст.

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Стоимость моей работы:

Рерайт (с вашими исходниками) - от $1.

Рерайт (без исходников) - от $1,5.

Новости - от от $1,5.

Копирайт - от $2.

Текст для главной страницы сайта - от $4.

На стоимость может влиять срочность выполнения заказа и тематика.

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В моем портфолио есть работы на следующие темы:

* мобильная связь и мобильные приложения * гаджеты * обзоры бытовой техники (в том числе авторские) * офшоры * строительство и ремонт * мебель и фурнитура * окна * двери * туризм * гороскопы * дизайн * автомобили и автосервис * новости городских порталов * беременность и роды * и многое другое...