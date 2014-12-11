Не просто портретист

Являюсь студенткой кафедры Изобразительного искусства ПНТУ. Владею графическими техниками (простой карандаш, уголь, сангина, соус, пастель) и живописными (масло, акварель, акрил, гуашь). Также занимаюсь компьютерной живописью в Adobe Photoshop , Sai Paint tool с помощью графического планшета.

Выполняю следующие заказы:

Роспись помещений акриловыми краскамиСоздание портретов по фото с живой натуры (от руки и на планшете)Пейзажи и натюрмортыКопирование работ художников

К каждой работе я отношусь с любовью и вниманием и стараюсь учитывать пожелания клиентов!