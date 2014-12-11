Маргарита Марушевская lihgts_of_tokyolihgts_of_tokyo
28 летУкраина/Полтава
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Не просто портретист
Являюсь студенткой кафедры Изобразительного искусства ПНТУ. Владею графическими техниками (простой карандаш, уголь, сангина, соус, пастель) и живописными (масло, акварель, акрил, гуашь). Также занимаюсь компьютерной живописью в Adobe Photoshop, Sai Paint tool с помощью графического планшета.
Выполняю следующие заказы:
- Роспись помещений акриловыми краскамиСоздание портретов по фото с живой натуры (от руки и на планшете)Пейзажи и натюрмортыКопирование работ художников
Портфолио
- 12/2014190 просмотров
- Копия180 просмотров
- Flora197 просмотров
- Realistic art187 просмотров
- Ikeda Hirari193 просмотра
- Эскиз татуировки238 просмотров
- Miss del Rey238 просмотров
- Роспись студии177 просмотров
- Кхалиси229 просмотров
- Король Лихолесья186 просмотров
- Z204 просмотра
- Осенний натюрморт154 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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