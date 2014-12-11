lihgts_of_tokyo

Маргарита Марушевская lihgts_of_tokyo

 
28 летУкраина/Полтава
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Не просто портретист

Являюсь студенткой кафедры Изобразительного искусства ПНТУ. Владею графическими техниками (простой карандаш, уголь, сангина, соус, пастель) и живописными (масло, акварель, акрил, гуашь). Также занимаюсь компьютерной живописью в Adobe Photoshop, Sai Paint tool с помощью графического планшета.

Выполняю следующие заказы:

      Роспись помещений акриловыми краскамиСоздание портретов по фото с живой натуры (от руки и на планшете)Пейзажи и натюрмортыКопирование работ художников
К каждой работе я отношусь с любовью и вниманием и стараюсь учитывать пожелания клиентов!
PhotoshopПортрет по фото
Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1948
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#3609