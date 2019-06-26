Если нужна помощь с написанием и редактированием статей - обращайтесь 👇
Молодая, перспективная и целеустремленная девушка, готовая выполнить вашу работу грамотно, качественно и быстро (по возможности).
Работаю с душой, юмором, а главное - ответственностью ;)
Почему я?
Потому что:
- Работаю четко по ТЗ
- Имею стабильный доступ в интернет
- Готова выполнять как крупные, так и мелкие заказы
- Стараюсь быть всегда на связи
Благодарю за внимание! С уважением, Софья
Вы всегда можете связаться со мной:
E-mail -> [email protected]
Телефон -> +7 951 784-25-96
Действие аккаунта приостановлено!