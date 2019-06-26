lihidko_s

Софья lihidko_s

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Если нужна помощь с написанием и редактированием статей - обращайтесь &#128071;

Молодая, перспективная и целеустремленная девушка, готовая выполнить вашу работу грамотно, качественно и быстро (по возможности).

Работаю с душой, юмором, а главное - ответственностью ;)

Почему я?

Потому что:

  • Работаю четко по ТЗ
  • Имею стабильный доступ в интернет
  • Готова выполнять как крупные, так и мелкие заказы
  • Стараюсь быть всегда на связи
Буду рада сотрудничать с Вами.

Благодарю за внимание! С уважением, Софья

Вы всегда можете связаться со мной:

E-mail -> [email protected]

Телефон -> +7 951 784-25-96