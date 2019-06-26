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Молодая, перспективная и целеустремленная девушка, готовая выполнить вашу работу грамотно, качественно и быстро (по возможности).

Работаю с душой, юмором, а главное - ответственностью ;)

Почему я?

Потому что:

Работаю четко по ТЗ

Имею стабильный доступ в интернет

Готова выполнять как крупные, так и мелкие заказы

Стараюсь быть всегда на связи

Буду рада сотрудничать с Вами.

Благодарю за внимание! С уважением, Софья

Вы всегда можете связаться со мной:

E-mail -> [email protected]

Телефон -> +7 951 784-25-96