lik777

Алексей lik777

 
34 годаРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Инет бродяга.

Обучался на "Продавца консультанта".

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Уверенный пользователь ПК.

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Реклама(база сайтов имеется) ,раскрутка,помощь,рерайт,копирайт.

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Подсчёт количесва символов в тексте:

http://good73.7il.ru/viewtopic.php?id=944#p3781

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Кидалы на сайте:

http://good73.7il.ru/viewtopic.php?id=961#p3821

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