Или делать хорошо, или лучше не начинать

- 15 лет общего опыта штатных и фриланс переводов учебной литературы и лекций по нетрадиционной медицине (Аюр-Веда), санскриту, ведической музыке и архитектуре; руководств и инструкций по эксплуатации, технических паспортов, чертежей и документации для производителей и крупных торговых компаний бытовой техники и электроники, медицинского оборудования и технических инструментов и приборов; технической документации всех видов; электронных и устных презентаций различных тематик; совещаний и переговоров различных уровней; выставок; стандартов и нормативных документов; контрактов, юридических документов; научной и экономической литературы; документации для промышленности автомобилестроения, гидравлического и пневматического оборудования и другой специальной документации; бытовой и бизнес-корреспонденции; художественной литературы; редактирование переводов;

- 3,5 лет работы в сетевом маркетинге – руководитель организации - опыт работы с клиентской базой и продукцией для здоровья (БАДы, приборы), парфюмерной продукцией, средствами гигиены и бытовой химией;

- фриланс-рерайтер, корректор, редактор, написание комментариев.

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