lika_anzhelika

Дизайн Интерьеров.Построение чертежей в AutoCad.

Помогу перенести чертёж с бумажного носителя на электронный и наоборот.Так же помогу студентам и школьникам с черчением(аксонометрическая и диметрическая проекции)

Визуализация ваших будущих интерьеров , разработка планировочного решения,разработка планов перепланировки