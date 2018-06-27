lika_anzhelika

Необходимо сделать 3д визуализацию по автокадным планам загородного дома в английской стиле(11 комнат)
Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
Закрыт
6 лет назад
Помогу перенести чертёж с бумажного носителя на электронный и наоборот.Так же помогу студентам и школьникам с черчением(аксонометрическая и диметрическая проекции)
Визуализация ваших будущих интерьеров , разработка планировочного решения,разработка планов перепланировки
Необходимо сделать 3д визуализацию по автокадным планам загородного дома в английской стиле(11 комнат)