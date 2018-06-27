lika_anzhelika

Анжелика Алексееваа lika_anzhelika

 
26 летРоссия/Тюмень
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн Интерьеров.Построение чертежей в AutoCad.

Помогу перенести чертёж с бумажного носителя на электронный и наоборот.Так же помогу студентам и школьникам с черчением(аксонометрическая и диметрическая проекции) 

Визуализация ваших будущих интерьеров , разработка планировочного решения,разработка планов перепланировки

AutoCAD