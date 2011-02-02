Необходимо написать программу для пакетной работы с тегами описания аудио файла. Смотрите приложение. Рассматриваются только конкретные предложения со сроками и ценами.
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать приложение для социальной сети мой мир майл ру. Функционал 1 в 1 http://my.mail.ru/apps/546018 Дизайн предоставлю. Документация для разработчиков: http://api.mail.ru/docs/guides/social-apps/ Рассматриваются ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать несколько десятков программ для социальной сети Мой Мир Майл Ру. Пример программы в приложении. Пишите сроки и цены ориентируясь на программу в приложении. Только такие заявки будут ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен граббер фото-контента сайта. Стучитесь в аську: 648344409Завершен14 лет назад
Программа написана на WPF и C#. Нужно добавить: - Пропорциональное изменение размера изображения в пикселях (нужен стандарт - не важно какая высота, но ширина должна быть 600px). - ...Завершен14 лет назад
Нужно написать простенькую програмку суть которой заключается в том, чтобы автоматически разослать подарки (бесплатные стикеры) своим друзьям по списку в социалке на мой мир майл ру к праздникам.Закрыт14 лет назад
Есть текст на 4000 символов. Нужно откорректировать текст на синтаксис и стиль написания. Подобная работа регулярна. Пишите четко сроки и стоимость за тысячу символов.Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать 2 простых раздела (административный и пользовательский) на сайт с подключением их к базе данных. Все подробности в прилагаемом файле TZ.rar Дизайн сверстан. Указывайте сроки ...Завершен14 лет назад
Нужно изготовить простенькую программу, которая бы в режиме пакетной обработки изображений могла бы «подклеивать» к изображению бордюр высотой 30 пикселей сверху изображения и такой же внизу изображения. Плюс к этому, в правом нижнем углу должна ...Завершен14 лет назад
Задача следующая. Есть на сайте папка... с условным названием "2", которая в данном случае будет донором и есть папка с условным названием "1", которая будет приемником. В папке "1" лежит файл 01.jpg, в папке "2" ...Завершен14 лет назад
Нужна небольшаяя программка для автоматизации пользователя в социалке мой-мир.майл.ру. Функционал: - авторизация на сайте через интерфейс программы. - функция "автофренд", то есть программа должна самостоятельно акцептить предложения "дружить" ...Завершен14 лет назад