likaangel

Лика likaangel

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

ICQ: 648344409

Отзывы фрилансеров

binko
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
Нужно доработать функционал программки.
Отличный заказчик - оплата сразу же после завершения работы, грамотно поставленные задачи, четко понимает что хочет получить в результате. Рад сотрудничеству.
Прекрасный специалист! Очень понравилось сотрудничать! Быстро и за адекватные деньги выполненная работа!
Ответный отзыв
Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Нужен граббер фото контента.
Очень доволень сотрудничеством. Четкое ТЗ , моментальная оплата , приятный в общении человек Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ! С уважением Владимир !
Я очень рада сотрудничеству! Сделал всё фантастически быстро и помог всё настроить! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Сделать формы на сайт с подключением к базе.
Мой жирный +. Полная адекватность, Лика не раз пошла мне навстречу. Рекомендую сотрудничать.
Очень довольна сотрудничеством! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
PRO_ger_4_ever
Андрей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$35
10 баллов
14 лет назад
Нужно написать простенькую программку.
Очень доволен сотрудничеством с Ликой. Чёткое ТЗ, быстрые ответы на вопросы, своевременная и полная оплата. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую, как ответственного заказчика.
Очень рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
chupacabramiamor
Андрей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужно написать небольшой скрипт.
Хороший заказчик. Мне понравилось работать с Ликой, и, надеюсь, что это не последнее наше сотрудничество...
Очень довольна сотрудничеством!
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