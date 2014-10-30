Ростислав Кулешов like-designlike-design
34 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн логотипов
Приветствую, уважаемые клиенты!
Связаться со мной можно через:
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Почту: [email protected]
Skype: like-design
Портфолио
- Brood Product174 просмотра
- Акция "Шеф-рецепт"183 просмотра
- Разворот меню ресторана Теремъ685 просмотров
- Спецпредложение по меню ресторана "Опера"402 просмотра
- Официальное приглашение консула РФ448 просмотров
- Дисконтные карты ресторана Теремъ388 просмотров
- Плакаты акций отдела парфюмерии Rush339 просмотров
- Осеннее меню ресторана Теремъ239 просмотров
- Немецкое меню ресторана Теремъ1278 просмотров
- Разворот меню ресторана Дубровский1053 просмотра
- Меню суши281 просмотр
- Лайтбоксы отдела парфюмерии Rush160 просмотров