like-design

Ростислав Кулешов like-design

 
34 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн логотипов

Приветствую, уважаемые клиенты!

Связаться со мной можно через:

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Почту: [email protected]

Skype: like-design

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