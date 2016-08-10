liketolife

Необходимо подключить сайт к Адсенсу, разобраться в нескольких ошибках Search Console, создать файлы sitemap, robots.txt, а также изменить постоянные ссылки с простых, типа ?p=995, на ЧПУ, чтобы не выдавало ошибку 404 и контент остался уникальным и ...