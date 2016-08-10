liketolife

Сделать личный кабинет пользователя . Для сайта http://snami.cool/ администратор паблика ( соцсети ) после регистрации на сервисе, должен иметь возможность взять на сайте ссылку , разместить в своем паблике , и получить отчет ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1 - аватарка ( по желанию пользователя загружается из личной БД ) 2 - общие правила и положения сервиса - по ссылке из б.д. либо по заранее заданной 3 - раздел статистики (данные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
http://spartanets.ru/zerber Необходим специалист который сможет разобрать и настроить программу .Ссылка прикреплена выше. За ранее благодарим за отзывчивость !Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо поменять стиль всплывающего окна с помощью Java ScriptВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно перенести парсер с python на C# с графическим интерфейсом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать мобильную версию клиента для WEB сервиса. - Общение клиента с сервером ч/з API. Детали в переписке .Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подключить сайт к Адсенсу, разобраться в нескольких ошибках Search Console, создать файлы sitemap, robots.txt, а также изменить постоянные ссылки с простых, типа ?p=995, на ЧПУ, чтобы не выдавало ошибку 404 и контент остался уникальным и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Проблема: При перепосте с сайта(Ворд-Пресс) на ФэйсБук.Прикрепляется картинка не соответствующая данному посту.(рондомно) Задача: Решить проблему с присвоением посту нужного изображения.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть ряд задач:1.Авторизация с помощью соцсетей. 2.Размещение контента в пабликах через API. (Более подробно ознакомлю с задачами при общении в Скайпе)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад