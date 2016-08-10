liketolife

Петр liketolife

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Админка

    Сделать личный кабинет пользователя . Для сайта    http://snami.cool/ администратор паблика ( соцсети ) после регистрации на сервисе, должен иметь возможность взять на сайте ссылку , разместить в своем паблике , и получить отчет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Личный кабинет

    1 - аватарка ( по желанию пользователя загружается из личной БД )  2 - общие правила и положения сервиса - по ссылке из б.д. либо по заранее заданной 3 - раздел статистики (данные ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Zerber

    http://spartanets.ru/zerber Необходим специалист который сможет разобрать и настроить программу .Ссылка прикреплена выше. За ранее благодарим за отзывчивость !

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подключить сайт к Адсенсу

    Необходимо подключить сайт к Адсенсу, разобраться в нескольких ошибках Search Console, создать файлы sitemap, robots.txt, а также изменить постоянные ссылки с простых, типа ?p=995, на ЧПУ, чтобы не выдавало ошибку 404 и контент остался уникальным и ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптация сайта.

    Проблема:  При перепосте с сайта(Ворд-Пресс) на ФэйсБук.Прикрепляется картинка не соответствующая данному посту.(рондомно) Задача: Решить проблему с присвоением посту нужного изображения.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль для сайта

    Есть ряд задач:1.Авторизация с помощью соцсетей. 2.Размещение контента в пабликах через API. (Более подробно ознакомлю с задачами при общении в Скайпе)

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад