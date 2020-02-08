likunova_diana

Диана Ликунова likunova_diana

 
24 годаРоссия/Саратов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
 Фотограф с юридическим образованием.

Фотограф

  • Фотографирую
  • Обрабатываю фотографии
  • Ретуширую
  • Создаю визуально гармоничные ленты
  • Обучаю фотографии
  • Создаю пресеты
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$23/час
от $23от 2 дней
нет рейтинга