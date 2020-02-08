Диана Ликунова likunova_dianalikunova_diana
24 годаРоссия/Саратов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Фотограф с юридическим образованием.
Фотограф
- Фотографирую
- Обрабатываю фотографии
- Ретуширую
- Создаю визуально гармоничные ленты
- Обучаю фотографии
- Создаю пресеты
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Качественная обработка фотографий77 просмотров
- Фотограф79 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$23/час
от $23от 2 дней
нет рейтинга