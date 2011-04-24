Усвоил основы:
ОС: Linux
СУБД: Oracle, Access
Borland Delphi, C, C++, C#
html, java script, css, php, mysql, CMS Joomla, CMS Prestashop
Сервер Apache
Adobe Photoshop
Образование:
Уровень образования - Студент 4 курс
Учебное заведение - НТУУ КПИ
Ф-т, cпециальность - Компьютерные науки
Страна, город - Украина, Киев
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Дополнительная информация:
Увлекаюсь психологией
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Моей главной целью является достичь высокого уровня знаний по своей специальности, внести свой вклад в развитие учреждения в котором буду работать.
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Личные качества:
* Отсутствие вредных превычек
* Порядочность
* Исполнительность
* Желание постоянно развиваться
* Умение быстро приспосабливаться