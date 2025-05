Сделаю качественно и надежно! ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ с ув. Михаил

Усвоил основы:

ОС: Linux

СУБД: Oracle, Access

Borland Delphi, C, C++, C#

html, java script, css, php, mysql, CMS Joomla, CMS Prestashop

Сервер Apache

Adobe Photoshop

Образование:

Уровень образования - Студент 4 курс

Учебное заведение - НТУУ КПИ

Ф-т, cпециальность - Компьютерные науки

Страна, город - Украина, Киев

____________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация:

Увлекаюсь психологией

____________________________________________________________________________________________________

Моей главной целью является достичь высокого уровня знаний по своей специальности, внести свой вклад в развитие учреждения в котором буду работать.

____________________________________________________________________________________________________

Личные качества:

* Отсутствие вредных превычек

* Порядочность

* Исполнительность

* Желание постоянно развиваться

* Умение быстро приспосабливаться