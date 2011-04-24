lil_crips

Михаил Мищанюк lil_crips

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Сделаю качественно и надежно! ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ с ув. Михаил

Усвоил основы:

ОС: Linux

СУБД: Oracle, Access

Borland Delphi, C, C++, C#

html, java script, css, php, mysql, CMS Joomla, CMS Prestashop

Сервер Apache

Adobe Photoshop

Образование:

Уровень образования - Студент 4 курс

Учебное заведение - НТУУ КПИ

Ф-т, cпециальность - Компьютерные науки

Страна, город - Украина, Киев

____________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация:

Увлекаюсь психологией

____________________________________________________________________________________________________

Моей главной целью является достичь высокого уровня знаний по своей специальности, внести свой вклад в развитие учреждения в котором буду работать.

____________________________________________________________________________________________________

Личные качества:

* Отсутствие вредных превычек

* Порядочность

* Исполнительность

* Желание постоянно развиваться

* Умение быстро приспосабливаться

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1704
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 10 дней
#2169
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#2647
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#3616
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#5769
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#7263
Показать все услуги