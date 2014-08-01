Филолог
Образование высшее
основное
• КГФУ 1997-2002
Факультет: инфак
Специальность: филолог
Форма обучения: очная
дополнительное
• Секретарь-референт
• мерчендайзер
Профессиональный опыт (начиная с последнего места работы)
2009-2010 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №66
Курсы англ.языка
2007-2010 ООО «АВТОРЫНОК КАМА» продажа авто
Пом.рук-ля
Должностные обязанности: ведение документации,клиент-банк,1С
2005-2007 ООО «ЕВРОСТИЛЬ» одежда «MANGO»
Мерчендайзер
Должностные обязанности: оформление витрин и прилавков, отчеты по продажам, командировки в Испанию.
Дополнительная информация
Владение ПК • высокое
Наличие водительских прав и л/а • в/у есть,л/а нет
Языки • англ. и нем.яз.
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