Филолог

Образование высшее

основное

• КГФУ 1997-2002

Факультет: инфак

Специальность: филолог

Форма обучения: очная

дополнительное

• Секретарь-референт

• мерчендайзер

Профессиональный опыт (начиная с последнего места работы)

2009-2010 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №66

Курсы англ.языка

2007-2010 ООО «АВТОРЫНОК КАМА» продажа авто

Пом.рук-ля

Должностные обязанности: ведение документации,клиент-банк,1С

2005-2007 ООО «ЕВРОСТИЛЬ» одежда «MANGO»

Мерчендайзер

Должностные обязанности: оформление витрин и прилавков, отчеты по продажам, командировки в Испанию.

Дополнительная информация

Владение ПК • высокое

Наличие водительских прав и л/а • в/у есть,л/а нет

Языки • англ. и нем.яз.