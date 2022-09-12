lili_kriger

Лиля lili_kriger

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скопировать сайт

    Необходимо скопировать сайт по адресу https://cabketg.ru/prostin/ и настроить приход заявок на почту. Задача включает создание сайта «под ключ» с функциональностью для получения заявок.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт

    Разработать одностраничный лендинг на тему Электропростынь. Проект включает создание сайта под ключ с учетом всех современных требований к дизайну и функциональности.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Скопировать сайт
С Лилией было приятно работать, четкое - понятное ТЗ. Рекомендую!
Все быстро, не пришлось объяснять что нужно, понял задание сразу, и сделал за 30 минут. Я очень довольна что обратилась к Борису и сэкономила время в разы. Советую как исполнителя. Благодарю.
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