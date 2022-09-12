lili_kriger

Необходимо скопировать сайт по адресу https://cabketg.ru/prostin/ и настроить приход заявок на почту. Задача включает создание сайта «под ключ» с функциональностью для получения заявок.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Необходимо скопировать сайт по адресу https://cabketg.ru/prostin/ и настроить приход заявок на почту. Задача включает создание сайта «под ключ» с функциональностью для получения заявок.
Разработать одностраничный лендинг на тему Электропростынь. Проект включает создание сайта под ключ с учетом всех современных требований к дизайну и функциональности.