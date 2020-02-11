Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего,к ней идти.

Давно мечтала о работе в интернете. И, совершенно, случайно узнала об "Академии заработка в интернете кому за 50" под руководством Виктора Князева и Игоря Алимова. Изучила курс "Мастер Транскрибации" и "Богатый Транскрибатор" под руководством Эльвиры Мамонтовой. Транскрибирование аудио и видео файлов мне очень нравится. Готова к выполнению заданий, и, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.Кратко о себе: образование педагогическое, работала в школе, в детском саду. К любой работе всегда отношусь ответственно, подхожу творчески, испытываю удовольствие, когда все получается. Люблю учиться и приобретать новые навыки (каллиграфия, квилинг, оригами и другие). Люблю путешествовать, отдыхать у моря, люблю свою дачу.