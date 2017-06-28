liliafilippova7

Приветствую, коллеги. Необходим дизайн-макет лендинга (исходники psd). Тематика - персональный сайт эксперта в области госзакупок. Срок до 28.06.2017 до 23-00 по Мск Разработанный макет в данной тематике (персональный сайт) в портфолио обязателен. Отпишитесь в проекте с рабочими ссылками ...
Лилия Филиппова liliafilippova7liliafilippova7
39 летМальта/Валлетта
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
- $40Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $38
Приветствую, коллеги Фрилансеры. Необходимо сверстать лендинг. Верстка: адаптивная, кроссбраузерная, валидная. Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fpagespeed%2Finsights%2F]developers.google.com/spe...[/url] Срок до 28.06.2017 до 17-00 по Мск Обязательно пришлите портфолио сверстанных лендингов с рабочими ссылками при отписки на проект. От вас четкое соблюдение сроков ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад