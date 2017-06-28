liliafilippova7

Лилия Филиппова liliafilippova7

 
39 летМальта/Валлетта
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Эксперт в сфере госзакупок

  • Дизайн лендинга персоналии

    $40

    Приветствую, коллеги.    Необходим дизайн-макет лендинга (исходники psd).   Тематика - персональный сайт эксперта в области госзакупок. Срок до 28.06.2017 до 23-00 по Мск  Разработанный макет в данной тематике (персональный сайт) в портфолио обязателен. Отпишитесь в проекте с рабочими ссылками ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстальщик. Вёрстка лендинга кроссбраузерная

    $38

    Приветствую, коллеги Фрилансеры.    Необходимо сверстать лендинг.   Верстка: адаптивная, кроссбраузерная, валидная.   Скорость загрузки не менее 70 по сервису  [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fpagespeed%2Finsights%2F]developers.google.com/spe...[/url]     Срок до 28.06.2017 до 17-00 по Мск  Обязательно пришлите портфолио сверстанных лендингов с рабочими ссылками при отписки на проект.    От вас четкое соблюдение сроков ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад