Хороший репетитор для душевного обучения

Меня зовут Лилия, мне 20 лет и я студентка педагогического университета. Занимаюсь репетиторством и преподаванием уже около года, безумно нравится работать с людьми, делиться опытом, общаться. У меня есть свои ученики , и еще параллельно я преподаю корпоративный английский в фирмах. Лето 2017 я провела в США, работая и путешествуя, что дало мне огромный опыт и развитие в профессиональном плане, в понимании сути и "души" английского языка.