Адрес: г.Ровно ул.Волынськой дивизии 19/130 Мобильный +380970338256

Тел/Факс +380362625257

Електронный адрес [email protected]

www.viv.ho.ua

Черкавськый Виталий Юрьевич

 24 октября 1984 г.Владивосток

Образо-вание 2001-2006 НУВГП г.Ровно

Нацыональный университет водного хозяйства та природовединия - nuwm.rv.ua

- Спецыалист водоснабжения и канализации

- Бакалавр техник-гидротехник.

1998-2000 ПДМ г.Ровно

Ровенский Палац детей и молоди www.pdm.org.ua

- Бухгалтер-оператор середньої ланки управління

Опыт работы

Навыки 2006-2008 НДИПроектреконструкция г.Ровно

- Инженер-проектант 2 категории ( Обязанности проектирование систем отопления, газоснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции, систем противопожарного защиты, насосные станции, аспирации, пылевыдалення , кондыционирования, станцый обеззараживания и очистки воды, технолог ВПУ и т.п.).

2007-2009 Страховая група «ТАС» г.Ровно

- Управляющий продажами страховых продуктов ЦП Ровно-2 ( Автогражданка, Каско, Зеленая карта, Сельськохозяйственные риски и т.п.).

Владение персональным компьютером, internet и т.п.

Знание многих программ, а именно AUTOCAD, KOMPAS

Знание государственных строительных норм.

Знание английского языка.

P.S. На мобильном телефоне установлен автоответчик.

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