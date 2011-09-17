Адрес: г.Ровно ул.Волынськой дивизии 19/130 Мобильный +380970338256
Тел/Факс +380362625257
Електронный адрес [email protected]
Черкавськый Виталий Юрьевич
24 октября 1984 г.Владивосток
Образо-вание 2001-2006 НУВГП г.Ровно
Нацыональный университет водного хозяйства та природовединия - nuwm.rv.ua
- Спецыалист водоснабжения и канализации
- Бакалавр техник-гидротехник.
1998-2000 ПДМ г.Ровно
Ровенский Палац детей и молоди www.pdm.org.ua
- Бухгалтер-оператор середньої ланки управління
Опыт работы
Навыки 2006-2008 НДИПроектреконструкция г.Ровно
- Инженер-проектант 2 категории ( Обязанности проектирование систем отопления, газоснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции, систем противопожарного защиты, насосные станции, аспирации, пылевыдалення , кондыционирования, станцый обеззараживания и очистки воды, технолог ВПУ и т.п.).
2007-2009 Страховая група «ТАС» г.Ровно
- Управляющий продажами страховых продуктов ЦП Ровно-2 ( Автогражданка, Каско, Зеленая карта, Сельськохозяйственные риски и т.п.).
Владение персональным компьютером, internet и т.п.
Знание многих программ, а именно AUTOCAD, KOMPAS
Знание государственных строительных норм.
Знание английского языка.
P.S. На мобильном телефоне установлен автоответчик.
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